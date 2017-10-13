هدية باهظة من فيصل بن بندر لمنقذ محطة الوقود في الرياض

المواطن - الرياض

أعلن الشاب سلطان الدوسري الذي أبعد سيارة مشتعلة عن محطة وقود باستخدام سيارته الخاصة، أن أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أهداه سيارة لكزس جديدة، خلال استقباله له قبل يومين.

وأكد الدوسري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ترند السعودية” المذاع على شاشة إم بي سي، أن محطة الوقود التي غامر بحياته لإنقاذها لا تتبع والده كما زعم البعض، موضحًا أن المحطة تعود ملكيتها للصيعري، بينما هو دوسري.

واستقبل الأمير فيصل بن بندر، الشاب الثلاثاء الماضي وكرمه، كما شكره على عمله البطولي الذي لاقى إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.







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