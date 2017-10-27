هكذا ترد خدمة العملاء في حساب المواطن على سيل الاستفسارات

المواطن -محمد عبدالواحد

تتوالى استفسارات الأسر السعودية عن حساب المواطن الحصن الجديد قبيل الإصلاحات الإقتصادية، بين تساؤلات عن آلية التسجيل والفئات المستحقة، والتناسب بين كمية الاستهلاك والبدل التعويضي.

ويبذل حساب “خدمة العملاء” التابع لحساب المواطن على موقع “تويتر” مجهودات ضخمة في توجيه المواطنين للآلية الصحيحة للتسجيل في البرنامج والتعريف بكافة الأساسيات التي يعتمد عليها، حيث تجسدت جهوده بنشر 26737 تغريدة استرشادية حتى الآن، لمتابعيه البالغ عددهم قرابة 41 ألفاً، بالإضافة لآلاف الردود على التغريدات الاستفسارية من المواطنين.

وتركزت ردود خدمة العملاء حول استفسارات رئيسية تتعلق بعدد أفراد الأسرة، العلاقة بين البدل وكمية الاستهلاك، وآخرها سؤال من المواطن “صلاح باجندوح” يستفسر عن موقف الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، فردت عليه خدمة العملاء بالإيجاب، قائلة: ” نعم عزيزي المستفيد، بإمكان المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي التسجيل والتقديم للبرنامج وإضافة الأبناء والزوج كتابع”.

كما أكدت الخدمة أن صرف البدل سيكون قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للوقود والمياه، قائلة في ردها على أحد العملاء: “عزيزي المستفيد، من المعلوم أن الصرف سيتم قبل اتخاذ أي خطوة في تغيير أسعار منتجات الطاقة”.

وأوضحت “خدمة عملاء حساب المواطن للمتابعين أن المرحلة الحالية هي للتسجيل وبانتظار الإعلان عن مرحلة الأهلية والاستحقاق، قائلة: “عزيزي المستفيد، نحن الآن في مرحلة التسجيل والتقديم، وسيتم الإعلان عن مرحلة الأهلية والاستحقاق في وقت لاحق”.

نعم عزيزي المستفيد، بإمكان المواطنة السعودية المتزوجة من اجنبي التسجيل والتقديم للبرنامج وإضافةالابناءو الزوج كتابع @salah_bajndooh — خدمة العملاء (@Citizen_care) October 23, 2017

عزيزي المستفيد، من المعلوم أن الصرف سيتم قبل اتخاذ أي خطوة في تغيير اسعار منتجات الطاقة — خدمة العملاء (@Citizen_care) October 25, 2017

عزيزي المستفيد، نحن الآن في مرحلة التسجيل والتقديم، وسيتم الاعلان عن مرحلة الأهلية والاستحقاق في وقت لاحق — خدمة العملاء (@Citizen_care) October 25, 2017







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