هكذا علق حساب المواطن على رسالة التحقق من الحساب البنكي‎

المواطن - الرياض

علق حساب المواطن، بالأمس، على رسالة التحقق من الحساب البنكي بقوله: “عزيزي المستفيد هذه الرسالة إجراء تقني روتيني للتحقق من الآيبان”.

وأعلن برنامج حساب المواطن، بالأمس، عن ربط حسابات المستفيدين البنكية بالبرنامج، في خطوة جديدة لاستكمال إجراءات التسجيل.

وتلقى عدد من المستفيدين رسائل نصية من البرنامج تُعلِمهم بأنه تم التأكد من أرقام حساباتهم البنكية، وأنه تم ربطها بطلباتهم في البرنامج.

وقال بعض المستفيدين إنه وردت إليهم رسالة من حساب المواطن جاء فيها: “عزيزي المستفيد … نود إعلامك بأنه تم التحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بك وربطه بطلبك في برنامج حساب المواطن”، وتساءل البعض عن جدوى هذه الرسالة.

وكان برنامج حساب المواطن أوضح، في وقت سابق، بأن الفترة الحالية هي مرحلة التسجيل والتقديم، وأنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن معايير الأهلية والاستحقاق.