هل يُعيّن الجابر وماجد في مجلس اتحاد الكرة ؟.. القانون يُجيب

المواطن - علي الحمداوي

اقترب الثنائي الأسطورة ماجد عبدالله مدير المنتخب الأول، وسامي الجابر المدير الفني السابق لنادي الشباب، من الحصول على عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ورشح عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدوليين السابقين لعضوية مجلس الإدارة كمديرين تنفيذيين، بدلاً من عبد الإله مؤمنة وحمد الصنيع.

وقدم عبد الإله مؤمنة استقالته من عضوية مجلس الإدارة بعد تعيينه أمينًا عامًّا للاتحاد السعودي، بدلاً عن عادل البطي الذي أُعفي من منصبه، في حين قدم حمد الصنيع استقالته من لجنة الاحتراف والمجلس، عقب تكليفه برئاسة نادي الاتحاد.

وتتيح المادة (21) من لائحة الانتخاب في الفقرة 321، لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي، ترشيح 4 أعضاء من بين المديرين التنفيذيين، ويجب أن تتوافر فيهم عدة شروط.

وتضمن شروط الترشح، أن يكونوا من أصحاب الكفاءات العالية والخبرات، ومتخصصين في المجالات التي يستهدفها الاتحاد للتطوير في أنشطته.

ويتوافر في سامي الجابر وماجد عبد الله الشروط السابقة في ظل تاريخهما الكبير الحافل بالإنجازات الفردية والجماعية، مع الأندية والمنتخب السعودي الأول، بجانب العمل الرياضي بعد الاعتزال على المستوى الإداري والفني.

ويتبقى أمام سامي الجابر وماجد عبد الله، موافقة الجمعية العمومية على اختيارهما وتعيينهما كأعضاء في مجلس الإدارة، لتعويض رحيل عبد الإله مؤمنة وحمد الصنيع.







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