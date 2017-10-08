هنا أسماء المقبولين على وظائف الهلال الأحمر

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي- عبر موقعها الإلكتروني- عن أسماء الفنيين المعينين على وظائف (فني إسعاف وطب طوارئ)، وعددهم (143)، للعمل في كل من “الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والباحة”.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر، أنه على المقبولين التوجه لفرع الهيئة بالمنطقة التي تم التعيين فيها، على أن يتم مباشرتهم في المواقع المحددة يوم الأربعاء الموافق 21/ 01/ 1439هـ، الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وقالت هيئة الهلال الأحمر: إنه لمعرفة أسماء المقبولين، فضلًا اضغط (هنا).







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