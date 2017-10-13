هنا.. تشكيلة الاتحاد لمباراة أحد في الدوري السعودي للمحترفين

المواطن ـ محمد سلام

تنطلق- بعد قليل- مباراة هامة، في إطار لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يلعب الاتحاد مع ضيفه أحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

ويحتل الاتحاد قبل اللقاء المركز السادس برصيد 7 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وانهزم مرتين، فيما يحتل أحد المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، بعد أن فاز مرة واحدة وخسارة 4 لقاءات.

ويلعب الاتحاد اللقاء بتشكيلة تضم: “فواز القرني- طارق عبدالله- بدر النخلي- عمار الدحيم- عدنان فلاتة- فهد الأنصاري- خالد السميري- كارلوس فيلانويفا- محمود كهربا- ربيع سفياني- أحمد العكايشي”.







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