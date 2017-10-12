هنا تفاصيل حركة تنقلات الأمن العام

أصدر مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني عددًا من القرارات لعدد من القادات بقطاع الأمن العام .
وتنشر “المواطن” تلك التنقلات التي شملت:
أولاً: نقل العميد خالد راشد الطلحة من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي إلى الإدارة العامة للمتابعة.
ثانيًا: نقل العقيد علوش بن بندور الحربي من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي إلى شؤون الأمن.
ثالثًا: نقل اللواء خالد عبدالله الضبيب من الإدارة العامة للمرور إلى أمن الحج والعمرة.
رابعًا: نقل اللواء خالد عبدالرحمن المفدى من الإدارة العامة للمرور إلى الإدارة العامة لدوريات الأمن.
خامسًا: نقل اللواء سعود عبدالله الخليوي من أمن الحج والعمرة إلى مكتب مدير الأمن العام .
سادسًا : تعيين العقيد معمر عبدالعزيز المعمر قائدًا للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.
سابعًا: تعيين اللواء محمد بن وصل الحربي مساعدًا لمدير أمن الحج والعمرة.
ثامنًا: تعيين العميد محمد بن عبدالله البسامي مديرًا للإدارة العامة للمرور.