هنا تفاصيل حركة تنقلات الأمن العام

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

أصدر مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني عددًا من القرارات لعدد من القادات بقطاع الأمن العام .

وتنشر “المواطن” تلك التنقلات التي شملت:

أولاً: نقل العميد خالد راشد الطلحة من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي إلى الإدارة العامة للمتابعة.

ثانيًا: نقل العقيد علوش بن بندور الحربي من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي إلى شؤون الأمن.

ثالثًا: نقل اللواء خالد عبدالله الضبيب من الإدارة العامة للمرور إلى أمن الحج والعمرة.

رابعًا: نقل اللواء خالد عبدالرحمن المفدى من الإدارة العامة للمرور إلى الإدارة العامة لدوريات الأمن.

خامسًا: نقل اللواء سعود عبدالله الخليوي من أمن الحج والعمرة إلى مكتب مدير الأمن العام .

سادسًا : تعيين العقيد معمر عبدالعزيز المعمر قائدًا للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

سابعًا: تعيين اللواء محمد بن وصل الحربي مساعدًا لمدير أمن الحج والعمرة.

ثامنًا: تعيين العميد محمد بن عبدالله البسامي مديرًا للإدارة العامة للمرور.







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