هنا تفاصيل حركة تنقلات الأمن العام

هنا تفاصيل حركة تنقلات الأمن العام

2017/10/12
الساعة 2:50 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
1120
0
طباعة
المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

أصدر  مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني عددًا من القرارات لعدد من القادات بقطاع الأمن العام .

وتنشر “المواطن” تلك التنقلات التي شملت:

أولاً: نقل العميد خالد راشد الطلحة من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي إلى الإدارة العامة للمتابعة.

ثانيًا: نقل العقيد علوش بن بندور الحربي من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي إلى شؤون الأمن.

ثالثًا: نقل اللواء خالد عبدالله الضبيب من الإدارة العامة للمرور إلى أمن الحج والعمرة.

رابعًا: نقل اللواء خالد عبدالرحمن المفدى من الإدارة العامة للمرور إلى الإدارة العامة لدوريات  الأمن.

خامسًا: نقل اللواء سعود عبدالله الخليوي من أمن الحج والعمرة إلى مكتب مدير الأمن العام .

سادسًا : تعيين العقيد معمر عبدالعزيز المعمر قائدًا للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

سابعًا: تعيين اللواء محمد بن وصل الحربي مساعدًا لمدير أمن الحج والعمرة.

ثامنًا: تعيين العميد محمد بن عبدالله البسامي مديرًا للإدارة العامة للمرور.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :