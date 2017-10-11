هنا رابط التقديم على الوظائف الصحية بمدينة الملك فهد الطبية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التدخل المبكر: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في مجالات الكلام والاضطرابات اللغوية والبلع.

– أخصائي أول تكنولوجية طبية: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم المختبرات السريرية، التكنولوجيا الطبية).

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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