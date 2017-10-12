هنا رابط التقديم على وظائف السيف القابضة بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بعددٍ من الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التخطيط: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– رئيس وحدة الرافعات البرجية: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو الشهادات التقنية ذات الصلة.

– مهندس أول تخطيط: الدرجة الجامعية في تخصص هندسي ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2017م.

وأفادت الشركة بأن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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