هنا رابط التقديم على وظائف النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق

المواطن - الرياض

أعلنت النيابة العامة توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة ملازم تحقيق.

واشترطت النيابة العامة أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية :

أن يكون سعودي الجنسية .



أن يكون حسن السيرة والسلوك.



أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة .



أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة ، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.



أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.



أن يكون لائقاً صحياً للخدمة .



ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.



أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.



ألا يكون سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الاعضاء.



ودعت النيابة العامة من لديه الرغبة وتتوفر فيه الشروط أعلاه التقديم على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة عبر هذا الرابط هنا

خلال الفترة من 11 محرم 1439هـ حتى 25 محرم 1439هـ.

ونوهت النيابة العامة أنها ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل النيابة العامة، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك.

ودعت النيابة العامة المتقدمين إلى مراعاة الآلية التالية:

التسجيل باستمارة التقديم على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

المركز الوطني للقياس والتقويم على الرابط التالي هنا

وأفادت النيابة العامة بأن التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم يفتح يوم الأربعاء 5 صفر 1439هـ والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرط أساسي للدخول إلى الاختبار .

طريقة التسجيل في قياس :

تتم عملية التسجيل في اختبار النيابة العامة بثلاث خطوات ، هي :

أ ـ فتح الملف .

ب ـ التسجيل في الاختبار .

ج ـ تسديد المقابل المالي ، وفيما يلي توضيح لكل منها :

أولا :

فتح الملف وتسجيل البيانات الشخصية والحصول على المشترك ( للمرة الأولى فقط ) :

عند تسجيلك في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) ، فإنه يجب عليك تسجيل بياناتك الشخصية عن طريق موقع المركز على الإنترنت والتي سيتم التحقق منها، ومن ثم إنشاء ملف خاص بك لدى المركز ، وسيتم إعطاؤك رقم مشترك تستخدمه طيلة تعاملاتك مع المركز . ويعتبر هذا الرقم بمثابة الرقم السري . ويتم ذلك فقط من خلال موقع المركز على الإنترنت هنا

البيانات المطلوبة لإنشاء الملف : الاسم، رقم السجل المدني، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني (إن وجد) , ويجب على صاحب الملف تحديث أي تغيير في البيانات خاصة رقم الهاتف الجوال من خلال الدخول للملف في أي وقت .

ثانيًا :

عند إتمامك لعملية فتح الملف وحصولك على رقم المشترك ، يمكنك التسجيل واختيار الموعد المناسب لك في الاختبارات المطروحة والموضحة في موقع المركز على الإنترنت وتستطيع التسجيل من خلال موقع المركز على الإنترنت أو الهاتف الموحد الخاص بالتسجيل ( 920001170) وبعد اختيارك للموعد سيتم حجز مقعد لك وفي حالة عدم توفر مقاعد شاغرة سيطلب منك اختيار موعد آخر وإذا تم الحجز سيتم توجيهك لتسديد المقابل المالي المطلوب منك.

ثالثًا :

تسديد المقابل المالي لحساب المركز الوطني للقياس والتقويم:

بعد حجز الموعد يجب عليك تسديد المقابل المالي الخاص بالمركز الوطني للقياس والتقويم لدخول الاختبار ( 200 ريال ) ، علماً بأن تسديد الرسوم شرط أساسي لدخول الاختبار .

3-سوف يتلقى المتقدم رسالة على بريده الإلكتروني تتضمن معلومات مهمة للمتقدم وتفيد باستلام طلبه.

4-يتم الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً والذين اجتازوا اختبار القياس تمهيداً لإجراء المقابلة الشخصية .

وقالت النيابة العامة إنه للاستفسار الاتصال على الأرقام 0118400259 / 0118400278







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