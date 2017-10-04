هنا رابط نتائج القبول النهائي على وظائف مكافحة المخدرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن المقبولين نهائياً من حملة مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها على الوظائف العسكرية الشاغرة التي سبق الإعلان عنها على رتبة جندي.

ودعت مديرية مكافحة المخدرات جميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قبولهم من خلال موقع وزارة الداخلية، وذلك لمعرفة نتيجة القبول وموعد مراجعتهم لمقر لجنة القبول والتسجيل في مبنى التخطيط والتطوير بمكافحة المخدرات بمدينة الرياض (طريق خريص مقابل كلية الملك فهد الأمنية بجوار شرطة النظيم)، وذلك لإكمال ما عليهم من متطلبات وإجراءات، ومعرفة مقر انعقاد الدورة وموعد التحضير، وتسليم المستندات والتقيد بالآتي:

– الشهادة الدراسية “مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها” الأصل، وعدد (2) صورة.

– إحضار الهوية الوطنية الأصل، وعدد 2 صورة.

– عدد 2 صورة شخصية [6×4] مكشوف الرأس وكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية خلف الصورة.

– إحضار نسخة ورقية مصدقة للحساب البنكي الشخصي “رقم الآيبان”.

– الحضور بالوقت المحدد وبالزي الرياضي.

وأكدت المديرية، أنه سيتم استبعاد المقبولين المتأخرين عن موعد المراجعة في الوقت المحدد حسب نتيجة القبول النهائي في الموقع وسيتم التعويض من الاحتياط.

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