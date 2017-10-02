هنا.. سبب غياب محمد الشلهوب عن معسكر الهلال في الإمارات

واستدعى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال، خماسي الفريق الأولمبي: أحمد الشهري، وليد الأحمد، عبدالله المهيني، أنس زباني ومشاري القحطاني، للمشاركة في معسكر الهلال.

ولم يغادر اللاعب المخضرم محمد الشلهوب مع بعثة الهلال إلى أبو ظبي، نظير ظروف زوجته الصحية، وسيلتحق ببعثة الهلال يوم الخميس المقبل.

وكان دياز قد استبعد دياز نواف العابد من القائمة المغادرة؛ حيث سيواصل برنامجه التأهيلي في مقر النادي بالرياض، فيما سيلتحق اللاعبون: عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، عبدالله الحافظ، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد كنو وسالم الدوسري، بمعسكر المنتخب السعودي الذي سيبدأ اليوم الاثنين.

وكان الهلال قد فاز على القادسية بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.