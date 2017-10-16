هنا.. مشوار نادي الهلال في دوري أبطال آسيا 2017 قبل مواجهة بيروزي الإيراني

المواطن ـ محمد سلام

تترقب جماهير نادي الهلال مباراة الغد أمام بيروزي الإيراني، وذلك في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث فاز الزعيم ذهابًا بنتيجة أربعة أهداف دون رد، وبات قريبًا للغاية من التأهل إلى المباراة النهائية من المسابقة الآسيوية.

ويأمل عشاق نادي الهلال في المضي قدمًا نحو البطولة الأهم والأكبر في القارة الآسيوية، لاسيما وأن لقب المسابقة استعصى على الكتيبة الزرقاء خلال السنوات الماضية.

وبالنظر إلى مشوار الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا خلال العام الحالي، نجد أنه خاض 6 مباريات في دور المجموعات، حيث تعادل بداية مع بيروزي الإيراني 1- 1، ثم فاز على الريان القطري 2- 1، وبعدها تعادل مع الوحدة الإماراتي 2- 2، وعاد وفاز على الوحدة 1- 0، ثم تعادل مع بيروزي 0- 0، وأخيرًا تغلب على الريان القطري 4- 3.

وفي ثمن النهائي حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على استقلال أحواز إيران بنتيجة 2- 1 في المباراتين، وفي دور الثمانية تعادل الهلال مع العين الإماراتي ذهابًا بدون أهداف، وفاز في لقاء الرد بثلاثة أهداف دون مقابل.

وإجمالًا فاز الهلال بمشواره حتى الآن 7 مرات، وتعادل 4، ولم يتلقَّ أي هزيمة، سجل الهلال 21 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف، وهداف الفريق عمر خريبين وكارلوس إدواردو برصيد 7 أهداف لكل منهما.







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