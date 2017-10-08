هوساوي أهلاوي حتى 2021

المواطن - جدة

توصل مجلس إدارة النادي الأهلي، لاتفاق مع الدولي معتز هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الخضراء، من أجل تجديد تعاقده مع الراقي خلال الفترة المقبلة.

واتفقت إدارة الأهلي مع اللاعب على تجديد عقده لأربعة مواسم مقبلة، لتقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدمات إحدى أهم ركائز الراقي.

وسيوقع هوساوي على عقده مع الأهلي فور عودته من معسكر المنتخب السعودي الأول، المقام حالياً في جدة في استعداداً لمونديال كأس العالم 2018 في روسيا.

وجاء قرار إدارة الأهلي بتجديد عقد هوساوي، خوفاً من انتقاله للأندية المنافسة خلال الفترة الحرة التي أوشك اللاعب على الدخول فيها، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة الراقي.







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