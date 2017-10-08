هيئة أعضاء الشرف تحسم مصير النصر في الآسيوية

المواطن - الرياض

قررت هيئة أعضاء شرف النصر، عقد اجتماع هام، غدًا الاثنين، لحسم مصير مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويحتاج النصر لـ30 مليون ريال من أجل المشاركة في البطولة الآسيوية، علمًا بأن الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي العاصمي أعلن تبرعه بـ15 مليون ريال من جيبه الخاص لسداد التزامات العالمي.

سيحدد الاجتماع المصيري، المقرر له غدًا، إمكانية مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا من عدمه، خاصة أن الجماهير النصراوية عبرت من قبل عن عدم رضاها إلا بتواجد العالمي في البطولة الآسيوية.







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