هيئة الرياضة تتوعد إعلاميًا أساء لتركي آل الشيخ

المواطن – حسان الصالحي

توعدت الهيئة العامة للرياضة إعلاميًا أساء إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، بملاحقته قانونيًا.

وكان الإعلامي، دواس الفراج، انتقد -عبر حسابه في “تويتر”- قرار إقالة رئيس نادي الرائد عبدالعزيز التويجري، موجهًا سهام نقده لرئيس الهيئة، فيما جاء الرد سريعًا من الهيئة بأنه تم رصد الإساءة والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أصدر قراراً بإنهاء تكليف رئيس مجلس إدارة نادي الرائد عبدالعزيز التويجري، وتكليف نائبه عبدالرحمن العتيبي بمهام رئيس النادي حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، على أن ينفذ القرار اعتباراً من تاريخه.







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