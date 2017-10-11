هيئة الرياضة تشارك في لقاء شباب العواصم العربية

المواطن - الرياض

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، المشاركة في اللقاء الـ 14 لشباب العواصم العربية.

ويقام اللقاء الرابع عشر لشباب العواصم العربية، في الأردن، تحت عنوان (الشباب العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف).

وقالت هيئة الرياضة عبر موقعها الرسمي: «الهيئة العامة للرياضة تشارك في اللقاء الـ 14 لشباب العواصم العربية في الأردن والذي يقام تحت عنوان (الشباب العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف)».

ويأتي اللقاء ضمن خطة الأردن، لمكافحة الإرهاب بـأشكاله كافة، ولتمكين الشباب وتحصينهم من الانجراف وراء التطرف، والأفكار الخاطئة.

يذكر أن وزارة الشباب الأردنية تشرف على لقاء شباب العواصم في نسخته الـ 14، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.







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