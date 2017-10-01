هيئة الولاية تدرب 17 موظفًا بمعهد الإدارة في الفصل الأول

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

وافق رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا على تدريب 17 موظفًا من منسوبي الهيئة في معهد الإدارة العامة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي بالمعهد. في فرع المعهد بمدينة الدمام وفرع المعهد بمدينة جدة وذلك من أجل تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم وقدراتهم المهنية.

وأوضح مساعد الرئيس للخدمات المساندة الأستاذ عبدالرحمن الضحيان أن عدد المتدربين 13 موظفًا سيتدربون في مقر فرع معهد الإدارة العامة بمدينة الدمام و4 موظفين سيتدربون في مقر معهد الإدارة العامة بمحافظة جدة اعتباراً من منتصف شهر محرم الحالي حتى منتصف شهر ربيع الثاني 1439هـ حسب جدول الدورات التدريبية المتوفرة من فروع معهد الإدارة العامة بمدينة الدمام ومحافظة جدة

وأشار الضحيان إلى أن الدورات التي سيتم تدريبهم عليها هي: تحفيز الموظفين, ومهارات التعامل مع المستفيدين, وأساسيات قواعد البيانات, والإشراف المالي الحكومي, ومنازعات التأديب, ونظم الرقابة الداخلية, والإجازات, ومنازعات العقود الإدارية, وتدقيق المستندات المالية الحكومية, وإدارة الوقت, وإعداد التقارير, ومبادئ المحاسبة المالية, وأساسيات أمن المعلومات, وإدارة الجودة الشاملة, وإدارة مشاريع البرمجيات, والمنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة, والجداول الإلكترونية.

وأضاف الضحيان أن موافقة معالي الرئيس تأتي انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه الهيئة حيال تلمس كل الوسائل التي ترفع من قدرات وإمكانات الموظفين القائمين على رأس العمل, وتطوير أدائهم ورفع الجودة والإنتاجية في الهيئة بما يتواكب مع رؤية المملكة.







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