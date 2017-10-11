هيئة تطوير المدينة المنورة تطلق مبادرة توطين قطاع الدهانات

المواطن - واس

أطلقت هيئة تطوير المدينة المنورة، مبادرة توطين قطاع الدهانات في المدينة المنورة بالشراكة مع شركة دهانات الجزيرة، بهدف تأهيل الشباب من أبناء المنطقة، للانخراط بسوق العمل في هذا المجال، الذي يُعد أحد أهم الأعمال المهنية التي تحظى بطلبٍ واسع في السوق المحلي.

وتأتي المبادرة التي تحظى برعاية إمارة منطقة المدينة المنورة مشتملة على جزأين، يتضمن الجانب العملي من خلال خطة تدريب للمشاركين في البرنامج التأهيلي الذي يستمر على مدار 8 أيام، بحيث يتمكن المتدرب من اكتساب المهارات الأساسية في عمليات تنفيذ الدهانات، ليصبح مؤهلًا للانخراط في هذا المجال المهني كرائد أعمال، كما يُمّكن البرنامج التأهيلي المشاركين من العمل في هذا الجانب بمقابل أو متطوعًا في برنامج آنسنة المدينة المنورة، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة، لمعالجة التشوه البصري في الأحياء غير المنظمة والقديمة، خصوصًا تلك المحيطة بمواقع التاريخ الإسلامي ومناطق الجذب السياحي، كما يمنح البرنامج التدريبي في قطاع الدهانات، المشاركين مكافآت مالية عند نهاية التدريب.

يُذكر أن الساعات الأولى من الإعلان عن البرنامج التأهيلي في منصات التواصل الاجتماعي شهدت إقبالًا من قبل الشباب السعودي الراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبي في هذا المجال، حيث تم تسجيل أكثر من 100 شاب خلال الساعات الأولى من الإعلان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :