واتساب تطلق مجموعة جديدة من الـ Emoji

واتساب تطلق مجموعة جديدة من الـ Emoji

2017/10/03
الساعة 6:28 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - طارق النجعي

تسعى واتساب للحفاظ على صدارتها للتطبيقات الاجتماعية من خلال تقديم العديد من المزايا التي تلبي متطلبات المستخدمين، حيث سيكون عشاق واتساب على موعد مع مجموعة جديدة من الوجوه التعبيرية Emoji، رُصدت في النسخة التجريبية الجديدة الخاصّة بنظام أندرويد.

تطبيق واتساب جهّز بالفعل وجوه تعبيرية خاصّة لا تختلف عن الوجوه الموجودة حاليًا سوى بالتصميم، فهي مُشابهة بنسبة كبيرة للوجوه الموجودة في أجهزة آبل المُختلفة.

ويُمكن تحميل الإصدار رقم 2.17.364 من التطبيق على نظام أندرويد لمشاهدة التصميم الجديد للوجوه التعبيرية، على أن يتم إضافتها في لوحة مفاتيح التطبيق مع إطلاق النسخة المُستقرّة.

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