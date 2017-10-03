واتساب تطلق مجموعة جديدة من الـ Emoji

تسعى واتساب للحفاظ على صدارتها للتطبيقات الاجتماعية من خلال تقديم العديد من المزايا التي تلبي متطلبات المستخدمين، حيث سيكون عشاق واتساب على موعد مع مجموعة جديدة من الوجوه التعبيرية Emoji، رُصدت في النسخة التجريبية الجديدة الخاصّة بنظام أندرويد.

تطبيق واتساب جهّز بالفعل وجوه تعبيرية خاصّة لا تختلف عن الوجوه الموجودة حاليًا سوى بالتصميم، فهي مُشابهة بنسبة كبيرة للوجوه الموجودة في أجهزة آبل المُختلفة.

ويُمكن تحميل الإصدار رقم 2.17.364 من التطبيق على نظام أندرويد لمشاهدة التصميم الجديد للوجوه التعبيرية، على أن يتم إضافتها في لوحة مفاتيح التطبيق مع إطلاق النسخة المُستقرّة.