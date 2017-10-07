واقعة طريفة في ودية النصر والفيصلي تُثير دهشة الجماهير

المواطن ـ محمد سلام

انطلقت- قبل قليل- المباراة الودية بين النصر والفيصلي على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأت المباراة الودية بين النصر والفيصلي بدون طاقم تحكيم، حيث قام مدرب اللياقة في نادي النصر بإدارة اللقاء، وهو ما أثار سخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد مرور 10 دقائق من مباراة النصر والفيصلي الودية، وصل الحكم خالد صلوي لقيادة اللقاء.

هذا ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 5 جولات، برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي صاحب المركز الرابع.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :