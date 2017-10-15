والد رئيس نادي الاتحاد الجديد يوجه رسالة لابنه

المواطن - الرياض

وجه الدكتور سليمان الصنيع، والد الرئيس الجديد لنادي الاتحاد حمد الصنيع، رسالة لابنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سليمان الصنيع على مواقع التواصل الاجتماعي “اعلم أنك حملت أمانة وحملًا ثقيلًا، واعلم أنك أهل للمهمة، وللثقة الغالية التي أولاها رئيس هيئة الرياضة، فلا يغرك تبؤك هذا المنصب، ولا تلتفت لكل من سيهدف إلى إحباطك أنت وزملائك”.

وأضاف: “رتِّب أولوياتك، وتواصل مع جميع أعضاء الشرف والجماهير، وشاورهم في الأمر، حتى لو كانوا على خلاف معك، ضع أمامك فقط مصلحة الاتحاد”.

واختتم: “كنت بارًّا بوالدتك يرحمها الله، ولن يخذلك ربي أبدًا، قلبي معك، وأتمنى لكم التوفيق، للعودة بالاتحاد إلى طريق الأمجاد والانتصارات”.

يُذكر أن حمد الصنيع تم تكليفه برئاسة نادي الاتحاد، بعد سقوط الإدارة السابقة بقيادة أنمار الحائلي لوجود شبهات تزوير.







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