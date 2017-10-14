وداعاً سرطان الثدي بعد هذه المادة المستخلصة من الثعبان البحري

المواطن - وكالات

حقق باحثون روس إنجازاً طبياً بالتوصل إلى مادة مستخلصة من ثعبان بحري من فصيلة نجوم البحر، قادرة على وقف تقدم سرطان الثدي، الذي يهدد ملايين النساء حول العالم.

وقالت الوكالة الروسية للأنباء، إن الأبحاث أجراها علماء من جامعة الشرق الأقصى الاتحادية الروسية، تمت على ثعبان بحري، مستخرج من عمق حوالي 3 آلاف متر، وذلك أثناء حملة استكشافية في منطقة شلالات كوريل في بحر آخوتسكويه عام 2015.

وأكد فسيفولود تشيريبانوف، الباحث في مختبر أدوية المركبات الطبيعية في كلية الطب الحيوي بجامعة الشرق الأقصى الاتحادية الروسية، أن الاختبارات التي أُجريت على الفئران بواسطة عينات الثعبان المستخرج، أثبتت فاعليتها في علاج سرطان الثدي، موضحاً أن أقوى تأثير كان للعينة الكحولية التي يُطلق عليها (Ophiura irrorata) المأخوذة من الثعبان البحري، إذ تقضي على نشاط الخلايا السرطانية من الداخل بنسبة 100%.

وحول آلية عمل المصل المستخرج، لفت إلى أن العينة المأخوذة من الثعبان البحري تدخل في مسار الخلايا السرطانية وتوقف نموها، وليس لها تأثير سلبي على الخلايا السليمة في الجسم.

ويسعى الباحثون لإجراء مزيد من الاختبارات على المادة المأخوذة من الثعبان البحري، وإمكانية توافرها بكثرة في المختبر، موضحين أن تربية هذا النوع من الكائنات صعب جداً، لأنه يتطلب ضغطاً كبيراً، كالضغط البحري الموجود على عمق 3 آلاف متر.

يذكر أن للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أكدت أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

وأوضحت الوكالة أنه يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي المرض بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنوياً حول العالم.







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