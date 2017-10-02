ورش عمل وندوات ضمن ملتقى أصدقاء بلسم

المواطن - نوف العايد

تطلق جمعية “بلسم” الخيرية لتأهيل ومساندة مرضى السرطان بالقصيم، وبالتعاون مع أرومة المعرفة للتدريب والاستشارات والدراسات الرائدة في خدمات القطاع الثالث، الثلاثاء القادم، ملتقى أصدقاء بلسم في مدينة بريدة.

يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية التي ترسمها إمارة المنطقة للنهوض بالعمل الخيري ولمساندة مرضى السرطان والذين يعتبرون جزءًا من أبناء هذا المجتمع العزيز.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية أمينة المشيقح، أن الملتقى يهدف إلى ربط أبناء المجتمع بأبنائهم وإخوانهم من محاربي مرض السرطان للاطلاع على أوضاعهم، إضافة إلى المساهمة في دعمهم المعنوي والمادي من خلال بناء برامج ريادية واحتياجات أساسية لمرضى السرطان.

وبينت المشيقح، أن عدد المستفيدين في جمعية بلسم الخيرية بلغ 388 مريضًا بينما الأطفال، 89 طفلًا وبلغ عدد النساء 294 امرأة، فيما جاء عدد الرجال 5 فقط.

وأشارت إلى أن نطاق خدمات الجمعية يمتد إلى جميع مرضى السرطان في منطقة القصيم ومراجعي مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام من جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن الملتقى سيتضمن عدة محاور من أهمها عرض أبرز إنجازات جمعية بلسم إضافة إلى محاضرة توعوية بعنوان “مرض السرطان والوقاية منه” ثم فعالية رحلتي مع المرض لأحد المتعافين من الكبار، وفقرة لمحاربة طفل للمرض.

بدوره أشار الدكتور محمد بن صقر رئيس مجموعة أرومة والمستشار في الريادة الاجتماعية ، إلى أن جمعية بلسم تأمل من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة وأصحاب الشراكة المجتمعية ذات المسؤولية أن يساهموا في تحقيق تطلعات وبرامج ليتم مساندتها لتحقيق تطلعات بلسم.







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