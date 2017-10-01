وزارة التجارة والمواصفات تخططان لمنع تداول المنتجات البلاستيكية المخالفة

المواطن - الرياض

بدأت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في تنفيذ جولات رقابية على جميع نقاط البيع في المملكة.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة التجارة للتأكد من الالتزام بعدم عرض أو تداول منتجات مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية، وذلك في إطار جهود الجهات الرقابية لمنع المنتجات المخالفة للائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل التي أصدرتها الهيئة في وقت سابق.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء الجولة التفتيشية التي قامت بها وزارة التجارة على المصانع المحلية التي تم تنفيذها بداية شهر شوال الماضي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث دعت تلك الجهات الجميع بالتقيّد باللائحة الفنية، مشددة على أنه سيتم تطبيق العقوبات على الجهات المخالفة، وسيتم حظر تداول أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية في أسواق المملكة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والتطبيق لهذه اللائحة، والقطاع الخاص، بهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة.

كما عقدت الهيئة برنامجاً تدريباً لعدد من موظفي الجهات الرقابية للتدريب على آلية الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية للحد من تداول هذه المنتجات الخطرة.







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