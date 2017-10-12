وزارة الحرس الوطني تودِع راتب الشهرين في حسابات منسوبيها المرابطين

المواطن - الرياض

أودعت وزارة الحرس الوطني، أمس الأربعاء، راتب الشهرين بالحسابات البنكية لمنسوبيها المرابطين على الحد الجنوبي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمر في الخامس والعشرين من شهر رجب الماضي بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع العسكريين المرابطين على الخطوط الأمامية في المناطق الحدودية جنوب المملكة في قطاعات “وزارة الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني”.

ويأتي ذلك تقديرًا منه -أيّده الله- لتضحيات منسوبي الداخلية والحرس الوطني واستبسالهم في التصدي للعدو، وحماية الحدود الجنوبية للمملكة.

يُشار إلى أن عددًا من القطاعات العسكرية والأمنية أودعت راتب الشهرين بحسابات منسوبيها خلال الأشهر الماضية وكان آخرها وزارة الحرس الوطني.







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