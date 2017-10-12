وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في جيتكس دبي 2017

المواطن - واس

اختتمت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2017 الذي أقيم خلال الفترة من 8 – 12 أكتوبر الحالي تحت عنوان ” إعادة تصوير الوقائع برؤية جديدة”، وذلك بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقيم حفل تكريمي للقطاعات الأمنية المشاركة حيث سلم رئيس اللجنة الإشرافية المكلف الدكتور أحمد بن جميل الميمان الهدايا التذكارية لقطاعات الوزارة المشاركة وهي الأمن العام، والدفاع المدني، والجوازات، وحرس الحدود، والأحوال المدنية، وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني، ومركز الأمن الإلكتروني، ووكالة الوزارة لشؤون المناطق (ريادة)، وكلية الملك فهد الأمنية، والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، ومركز الاستقبال والتواصل الإلكتروني، كما تم تكريم الفئات المشاركة التي تم التصويت عليها عبر التطبيق الإلكتروني.

وكان جناح الوزارة قد شهد زيارة عدد من كبار الشخصيات وفي مقدمتهم سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإقبالًا كبيرًا من زوار المعرض وخبراء قطاع تقنية المعلومات ومديري الشركات للاطلاع عن كثب على الحلول والخدمات التقنية التي تعرضها الدوائر المشاركة بشكل تفاعلي وحديث سواء عن طريق الشاشات التفاعلية أو المحاضرات والورش التخصصية أو التطبيقات الذكية، حيث يعكس الجناح والخدمات المعروضة فيه الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ومختلف قطاعاتها، والدور المحوري للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

يذكر أن معرض جيتكس يعد ثالث أضخم حدث للتكنولوجيا في العالم حيث يشارك به حاليًا ما يقرب 4500 شركة من 97 دولة، وتبرز أهمية المعرض بكونه أحد المحركات المؤثرة في تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي وهو يحظى باهتمام كبير في الأوساط التقنية والحكومية.







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