وزارة الصحة تستهدف 2.5 مليون شخص بتطعيم الإنفلونزا

أطلقت وزارة الصحة اليوم الأحد حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي تستهدف 2.5 مليون شخص في المملكة.

وذكر وكيل مساعد الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن الحملة تهدف إلي تطعيم ثلاثة ملايين شخص تم تطعيم نصف مليون شخص خلال موسم الحج.

وأضاف أن الفئات المستهدفة هم الممارسون الصحيون وعوائلهم والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة( الرئة، الكلى ، القلب ،السكر ،الضغط ) والنساء الحوامل المتوقع ولادتهن خلال موسم الإنفلونزا الموسمية وجميع الأطفال في الفئة العمرية ما بين ستة أشهر وخمس سنوات وجميع من أعمارهم تجاوزت 65 عامًا.

وأضافت وزارة الصحة أنه سيتم ذلك عن طريق تطعيم جميع منسوبي الصحة، والمراجعين في المراكز الصحية مع التركيز على استهداف الفئات المذكورة وتطعيم جميع المرضى المنومين بمستشفيات الصحة وممن تنطبق عليهم شروط الفئات المستهدفة والمرضى الذين تتم زيارتهم من قبل الرعاية الصحية المنزلية ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل.