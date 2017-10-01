وزارة الصحة تمنح مستشفى عفيف العام اعتماد “سباهي”

حصل مستشفى عفيف العام على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”؛ حيث نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة.

وقالت الصحة إن مستشفى عفيف العام قدم خدماته خلال العام المنصرم لنحو 194723 مستفيدًا، منهم 29493 مستفيدًا في أقسام التنويم ، و 111142 مستفيدًا في أقسام الطوارئ، و 54088 مستفيدًا في أقسام العيادات الخارجية فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الطب المنزلي 142 مستفيدًا، بنحو 1086 زيارة منزلية.

ويشار إلى أن مستشفى عفيف العام يقدم خدماته الصحية لنحو 150 ألف نسمة وعلى مساحة جغرافية واسعة على امتداد أكثر من 180 هجرة وقرية تابعة للمحافظة، حيث يوجد فيها 31 مركزًا صحيًا تابعًا لمستشفى عفيف والتي يعمل البعض منها على مدار 24 ساعة لكونها تقع على ممر طرق رئيسية.

وتبلغ السعة السريرية للمستشفى 130 سريرًا ويضم نخبة من الكوادر الطبية المميزة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أطلقت على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد انتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، حيث تشتمل هذه القائمة على أسماء المستشفيات التابعة لها موضحًا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الانتظار لكل تخصص.

كما تحوي القائمة خمسة مستويات لعدد أيام انتظار تبدأ من يوم واحد إلى 180 يومًا.

وتهدف وزارة الصحة من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع كافة المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تحقق رضا المواطنين وتلبي احتياجاتهم الصحية .