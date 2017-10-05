وزير التجارة الروسي: مستعدون للمشاركة في رؤية 2030

المواطن-أشرف كمال- موسكو

أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اهتمام بلاده برؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تطوير القطاعات غير النفطية وتقليص الاعتماد على البترول كمصدر رئيس للدخل القومي.

وأوضح أن الجانب الروسي مستعد للمشاركة في تطوير قطاعات التكنولوجيا المتطورة في المملكة.

وأشار الوزير الروسي إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح على إنشاء صندوق مشترك للاستثمار في قطاع الطاقة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق السعودي للاستثمار بالتعاون مع شركات النفط السعودية.

وذكر بيان وزارة التجارة والصناعة الروسية، الذي نشرته وكالة الأخبار الروسية “نوفوستي”، أن المملكة تعتزم الاستثمار في أكثر من 25 مشروعاً في روسيا في قطاعات إنتاج‏ السلع الاستهلاكية والزراعة والعقارات والبنية التحتية وقطاع النفط والغاز.

وأضاف البيان، أن هناك أكثر من ٢٥ مشروعاً للاستثمار يتم مناقشتها في إطار توسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

ومن المقرر أن يقوم وفد روسي بزيارة المملكة لتحديد معالم التعاون المستقبلي في مختلف الصناعات خاصة في مجال توريد وصيانة معدات النفط والغاز.

وقال الوزير الروسي: “وسنناقش هذه المشاريع وغيرها من مشاريع التعاون الواعدة على أساس منتظم في إطار الحوار الاستراتيجي لروسيا مع دول الخليج والاجتماعات المنتظمة للوزراء والمسؤولين في البلدين”.