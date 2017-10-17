وزير الشؤون البلدية والقروية يعتمد حركة تدوير لبعض رؤساء البلديات بعسير

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، عبداللطيف بن عبدالملك آل لشيخ، اليوم الاثنين، قرارًا بشأن تدوير بعض رؤساء البلديات بمنطقة عسير وبحسب الصلاحية المخولة.

وبعد الاطلاع على ما رفع له من أمين منطقة عسير بخطاب رقم (٣١٦) في تاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٣٩هـ- بشأن تدوير بعض رؤساء بلديات المنطقة وما رفع له من رئيس لجنة رؤساء البلديات بهذا الخصوص ولما تقتضيه مصلحة العمل، فقد أمر بإنهاء تكليف الموظف المهندس حزام بن قبلان بجاد القحطاني رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة، وينتدب بالعمل رئيسًا لبلدية بللسمر لمدة 30 يومًا على أن يستمر تكليفه بعد نهاية الانتداب.

كما قرر إنهاء تكليف الموظف المهندس محمد بن سالم صويع آل طوق رئيس بلدية محافظة تثليث، وينتدب رئيسًا لبلدية محافظة أحد رفيدة لمدة 30 يومًا ويستمر تكليفه بعد نهاية الانتداب.

ويبلغ هذا القرار لسعادة أمين منطقة عسير لاعتماده وتكليف رئيس لبلدية محافظة تثليث وفق الفقرة الثامنة من التعليمات المنضمة لتكليف وترشيح وإعفاء رؤساء البلديات الصادر بها تعميم الوزارة رقم (٣٧٢١٦) بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٨هـ.







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