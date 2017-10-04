وزير الطاقة الروسي: مرحلة جديدة في العلاقات تؤسسها زيارة الملك سلمان

تفاؤل كبير بين النخبة السياسية الروسية بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وسط توقعات بأن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وزيادة الاستثمارات وحجم التجارة البينية وتنسيق المواقف بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق العالمية.
وعبر وزير الطاقة رئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية المشتركة، ألكسندر نوفاك، عن تفاؤله بزيادة حجم التجارة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، في مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.
وقال في تصريحات لوكالة الأخبار الروسية “تاس” :” أعتقد أن بإمكاننا الوصول إلى حجم تجارة قوي يتجاوز المستوى الراهن خلال السنوات المقبلة كنتيجة طبيعية لزيارة خادم الحرمين الشريفين”.
وأضاف نوفاك :”لدينا إمكانيات كبيرة للتنمية في مجال الزراعة وخاصة إمداداتنا إلى السعودية مثل اللحوم الحلال ولكن من الضروري أن تكون هناك استثمارات فى هذا القطاع”.
وارتفع حجم التجارة بين روسيا والمملكة بنسبة 30٪ في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرى الخبراء أن حجم التجارة لا يرقى إلى إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.