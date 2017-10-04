وزير الطاقة الروسي: مرحلة جديدة في العلاقات تؤسسها زيارة الملك سلمان

تفاؤل كبير بين النخبة السياسية الروسية بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وسط توقعات بأن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وزيادة الاستثمارات وحجم التجارة البينية وتنسيق المواقف بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق العالمية.

وعبر وزير الطاقة رئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية المشتركة، ألكسندر نوفاك، عن تفاؤله بزيادة حجم التجارة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، في مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.

وقال في تصريحات لوكالة الأخبار الروسية “تاس” :” أعتقد أن بإمكاننا الوصول إلى حجم تجارة قوي يتجاوز المستوى الراهن خلال السنوات المقبلة كنتيجة طبيعية لزيارة خادم الحرمين الشريفين”.

وأضاف نوفاك :”لدينا إمكانيات كبيرة للتنمية في مجال الزراعة وخاصة إمداداتنا إلى السعودية مثل اللحوم الحلال ولكن من الضروري أن تكون هناك استثمارات فى هذا القطاع”.

وارتفع حجم التجارة بين روسيا والمملكة بنسبة 30٪ في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرى الخبراء أن حجم التجارة لا يرقى إلى إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وتشهد العاصمة الروسية في ٥ أكتوبر الجاري انعقاد منتدى الاستثمار المشترك وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وذكر رئيس صندوق الاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف أن المنتدى سوف يعقد بالتعاون بين الصندوق والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.

بدوره أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر، أن :”هذه الزيارة مهمة جدًا، لأن وفد خادم الحرمين الشريفين سوف يضم وزراء، ورجال أعمال، ونحن نعتقد أن هذا الاجتماع سوف يساعد على إعادة العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد”.

ويشارك في المنتدى ما يقرب من ٢٠٠ شركة روسية وسعودية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة، وترأس المنتدى من الجانب السعودي وزير التجارة، وعن الجانب الروسي وزير الطاقة. وأضاف ديميترييف: “نرى أن هناك اهتمامًا كبيرًا هنا ليس فقط للشركاء السعوديين للاستثمار في روسيا، ولكن أيضًا لشركاتنا للعمل مع المملكة العربية السعودية”.