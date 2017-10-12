وزير النقل يرأس اجتماع مجلس إدارة سار للمرة الأولى

المواطن - الرياض

رأس وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، الدكتور نبيل العامودي، الجلسة الخامسة لمجلس إدارة الشركة في دورته الرابعة التي عُقِدت أمس بقاعة الاجتماعات في مقر الشركة بالرياض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي اتخذ بشأنها عدة قرارات.

وقد حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة؛ الدكتور رميح بن محمد الرميح – رئيس هيئة النقل العام والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر – رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية والدكتور عابد بن عبدالله السعدون وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات وياسر بن عبدالله السلمان مدير الإدارة المالية بصندوق الاستثمارات العامة.

كما حضره السيد تيري شيندلر – خبير أميركي في مجال الخطوط الحديدية والسيد في كاقرو – استشاري متخصص في صناعة الخطوط الحديدية.

الجدير ذكره أن الجلسة التي عُقِدت أمس لمجلس إدارة “سار”، تعتبر الجلسة الأولى التي يترأسها الدكتور العامودي عقب تعيينه مؤخراً وزيراً للنقل.







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