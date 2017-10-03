وسط تغطية روسية متميزة.. الكرملين يعول على زيارة الملك إلى روسيا

المواطن - أشرف كمال - موسكو

لم يقتصر الاهتمام الروسي بزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا وقمته المرتقبة مع الرئيس فلاديمير بوتين، وأعمال القمة المرتقبة، على الاستعدادات الرسمية، حيث تواصل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تغطيتها الخاصة بالتأكيد على ترحيب روسيا حكومة وشعبًا بالضيف الكبير وبالزيارة التاريخية.

وأشارت وكالة الأخبار الروسية “روس بالت” إلى استعدادات الكرملين لمباحثات القمة المرتقبة، والمقرر لها الخميس المقبل، وتصريحات المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بسكوف: “الكرملين يعلق أهمية كبرى على الزيارة التاريخية”، موضحًا “من المقرر مناقشة مجمل قضايا التعاون الروسي السعودي، وسوف ينظر القادة في اتخاذ خطوات مشتركة لزيادة تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد المختلفة وضخ استثمارات جديد من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين”.

ونوهت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًّا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يونيو الماضي، وتم خلال الاتصال مناقشة تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما أعربا عن اعتزامهما تكثيف التعاون الثنائي.

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي قد أكد أن الزيارة ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات الثنائية، وأضاف: “نحن نسعى بقوة إلى تطوير الحوار بشكل أكثر فاعلية. المملكة العربية السعودية تلعب دورًا هامًّا في الشؤون العربية ودولة رائدة في المنطقة، فمن الطبيعي أن نهتم بالحفاظ على الحوار، في ضوء الوضع الراهن في الشرق الأوسط خاصة في سوريا”.







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