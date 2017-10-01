وصول 770764 حاجًّا إلى المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، القادمين خلال موسم ما بعد الحج 770764 حاجًّا، وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن 36 حاجًّا قدموا للمدينة المنورة اليوم، فيما غادرها في اليوم ذاته 28079 حاجًّا متوجهين إلى بُلدانهم، في حين بلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 700307 حجاج؛ بحسب وكالة “واس”.

وبينت الإحصائية أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم، بلغ 70321 حاجًّا، فيما بلغ عدد الحجاج في ذات اليوم من العام الماضي 48003 حجاج.







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