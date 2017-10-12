وظائف إدارية جديدة لدى مجموعة البحري في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية -مجموعة البحري- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محلل التطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول عبر هذا الرابط التالي: (هنا)







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