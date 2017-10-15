وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي للألبان بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الدعم: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي.

– مدير أول التوظيف: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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