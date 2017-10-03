وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة والسلامة، والهندسة).
– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.
وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2017م.
وقالت الجامعة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: (هنا)