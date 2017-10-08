وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة اليمامة بالرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة اليمامة بمدينة الرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجامعة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الإنتاج الإعلامي.

– مؤلف عربي/ إنجليزي.

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.

– منسقي القبول.

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2017م.

ولفتت الجامعة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط (هنا)







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