وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة اليمامة بالرياض

المواطن - خالد الأحمد
أعلنت جامعة اليمامة بمدينة الرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجامعة في العاصمة الرياض.
وأبرزت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الإنتاج الإعلامي.
– مؤلف عربي/ إنجليزي.
– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.
– منسقي القبول.
وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2017م.
ولفتت الجامعة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط (هنا)