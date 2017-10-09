وظائف إدارية شاغرة لدى زين للاتصالات في الرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير العمليات المركزية: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– مشرف المبيعات المركزية غير المباشرة: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق)، أو ما يعادلها.

– مساعد مدير تطبيقات العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، علوم الحاسب الآلي)، أو ما يعادلها.

– مساعد مدير إدارة القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المبيعات)، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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