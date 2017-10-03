وظائف إدارية شاغرة لدى زين للاتصالات في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تحليل البيانات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محلل أول التطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب الآلي)، أو ما يعادلها.

– مدير تنفيذ مشاريع التكنولوجيا: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

– محلل تصميم تجربة العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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