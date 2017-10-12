وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كي بي إم جي “KPMG” السعودية- المتخصصة بمجال الخدمات والتدقيق والضرائب والاستشارات -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير (جدة): الدرجة الجامعية فأدنى في تخصص ذي الصلة.

– مدير الطب الشرعي (الرياض): درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد الطب الشرعي (الرياض): درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– مشرف التوظيف (الرياض): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (الموارد البشرية، وعلم النفس الصناعي، وإدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :