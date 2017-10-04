وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، بمسمى “مسؤول خدمة العملاء”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما للطيران” في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة أو مؤهل جامعي إداري مناسب.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).







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