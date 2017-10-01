وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى هيئة تنظيم الكهرباء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراجع داخلي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– باحث اقتصادي: درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد.

– محلل قانوني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأنظمة، أو القانون، أو الشريعة).

– باحث إعلام ونشر: درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة والإعلام، ويفضل تخصص إعلام.

وأشارت الهيئة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).







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