وظائف إدارية شاغرة للنساء لدى شركة نسما بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، بمسمى “منسق إداري”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما للكهرباء” في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).







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