وظائف إدارية لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الإثراء المتخصصة: درجة الماجستير في مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الدكتوراه.

– مدير الأنظمة المدرسية: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017م.

وقالت الجامعة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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