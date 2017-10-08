وظائف تعليمية وإدارية شاغرة لدى شركة الكفاح بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة – المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الشرقية “الدمام، والأحساء”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير عام – وكالة سفر (الدمام): الدرجة الجامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة).

– مدرس لغة عربية بواقع (وظيفتين / الأحساء): درجة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2017م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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