وظائف جديدة شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والتجارية والكفاءة المتوسطة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- استشاري علم أشعة البطن (الرياض).

2- مساعد خدمات الطعام (الرياض).

3- عامل نظافة (الرياض).

4- عامل صفائح معدنية ثاني (الرياض).

5- أخصائي اجتماعي (الرياض).

6- استشاري مساعد- طب الفترة المحيطة بالولادة/ الأجنة (جدة).

7- ناسخ طبي (جدة).

8- محاسب (جدة).

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 14 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2017م.

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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