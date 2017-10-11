وظائف جديدة شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي بالرياض

وظائف جديدة شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي بالرياض

2017/10/11
الساعة 10:09 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأوضح البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول أول مخاطر السوق.

– أخصائي أول مخاطر السوق.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2017م.

وأشار البنك إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

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