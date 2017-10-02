وظائف جديدة شاغرة لدى زين للاتصالات في 3 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والدمام”.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الغربية والجنوبية للشركة (جدة).

– أخصائي مبيعات الشرقية والغربية للشركة (الدمام).

– أخصائي الحسابات الإستراتيجية (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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